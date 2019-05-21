Порошенко обеднел, а Зеленский разбогател: имущество президентов

Петр Порошенко в первый год на посту президента потерял статус миллиардера. Состояние бывшего президента подсчитали в американском издании Bloomberg. Именно в таком статусе он передал булаву новоизбранному Владимиру Зеленскому, который также не с зарплатой учителя Голобородько вступил в должность, а с 37 миллионами гривен на счетах.

В сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский в образе президента-учителя истории, который не имеет машины и живет с родителями и сестрой в одной квартире.

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Однако в реальности он миллионер. И только за 2018 год обогатился на шесть миллионов гривен. О чем свидетельствует его свежая декларация, которую Зеленский опубликовал уже в качестве президента. Вместе с женой и партнерами по "95 кварталу", он обладает немалым количеством недвижимости в Украине и за рубежом.

Чем владеет Зеленский?

В частности, новоизбранный президент имеет поместье в Италии площадью 413 квадратных метров за почти 90 миллионов гривен. Также супруги Зеленские строят пять гостиничных номеров в Грузии и арендуют квартиру в Великобритании.

Под Киевом у них огромный дом с участком, две квартиры в столице, и еще несколько, которыми обладают вместе с совладельцами студии "Квартал-95". Не забыл Зеленский указать и квартиру жены в аннексированном Крыму.

Также в списке два люксовых авто и коллекция ценных часов. В "95 квартале" Зеленский заработал за год более четырех миллионов гривен и задекларировал еще 5,5 доходов из других источников. Чуть меньше заработала его жена – почти пять миллионов. Из наличности у супругов сотни тысяч евро, долларов и гривен. Деньги хранят преимущественно в "Приватбанке" и часть в Латвии.



Имущество Зеленского

У Владимира на счетах – 440 тысячи долларов, 1 миллион гривен. А у его жены Елены – почти 12 тысяч долларов, более 100 тысяч гривен. А еще действующий президент должен денег и собственной компании, примерно 60 миллионов гривен.

Также Зеленский задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами, а по закону, президент не может владеть бизнесом. Поэтому он имеет 30 дней, чтобы передать управление другим лицам. Что касается бизнеса в России, то убеждает, что уже продал.

Имущество Порошенко

На банковских счетах у президента было 61,2 миллиона долларов, 2,3 миллиона гривен, 7,1 тысячи евро, 8 тысяч фунтов и 427,4 тысячи долларов. Наличными Порошенко сохранял 21 тысячу долларов и 60 тысяч гривен. Взносы в кредитные сообщества и другие небанковские финансовые учреждения составили 8,2 миллиона гривен.

Из недвижимости Порошенко владел пятью земельными участками в Киевской области и Киеве, и жилым домом в Козине, 3 квартирами в Киеве и Виннице, а также в ином праве собственности была база отдыха. Также еще недостроенная подпорная стена. Также президент задекларировал автомобиль Mercedes-benz Vito 2010 года выпуска.

Roshen передал в "слепой траст", однако это не помогло избежать потерь. В американском финансовом издании выяснили, что сразу после того, как Порошенко стал президентом, он потерял статус миллиардера.



Имущество Порошенко

Гривневым миллиардером он таки остался. Именно такого размера доход Порошенко задекларировал за 2018 год. Почти всю эту сумму составляют дивиденды от траста, который управляет Roshen.

На счетах своего же банка экс-президент сохраняет более 60 миллионов долларов, более двух миллионов гривен и около восьми тысяч евро и фунтов. Наличными держит 21 тысячу долларов и 60 тысяч гривен.

Имеет особняк в Козине, пять земельных участков и один арендованный, три квартиры, а также базу отдыха в Одесской области. Немного "приданого" имеет и жена. Также супруги имеют два люксовых авто и коллекцию произведений искусства, роскошную мебель и украшения.



Президенты Украины: Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко

Оценить состояние всех других украинских президентов сложнее. Ведь до 2017 года информации о богатствах чиновников в открытом доступе не было. Обязательным декларировать доходы для представителей власти стало только во время президенства Порошенко.

Имущество Януковича

О сокровищах Януковича украинцы бы и не узнали, если бы не Революция достоинства. Только в Межигорье оценили в девять миллиардов гривен. А сколько всего беглец вывез на грузовиках, джипах и вертолетах в Россию – неизвестно.



Дом Януковича в Межигорье

По официальной же декларации он имел 24 миллиона гривен банковских вкладов и 15,5 гонорара за свою фотокнигу. Жесткого контроля относительно имущества не было при Ющенко, Кучме и Кравчуке. Последний, кстати, все время жалуется на размер своей пенсии в 18 тысяч гривен.