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      Путін прокоментував, чи планує зустрітися із Зеленським

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відмовлявся від зустрічей зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським – йому просто не робили відповідних пропозицій.

      Про це він сказав 7 червня під час засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, підкресливши, що Росія готова співпрацювати з українською владою, пережає "Інтерфакс-Україна".

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      А я що, відмовлявся (від зустрічі із Зеленським – 24 канал)? Мені ніхто не пропонував. Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати,
      – зазначив Путін. 

      Він додав, що не привітав Зеленського з обранням президентом України через те, що останній назвав Росію ворогом.

      "Ви розумієте, він досі продовжує певну риторику – називає нас ворогами, агресорами. Але він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче додосягти, що він хоче зробити", – сказав керманич Кремля. 

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Новини Росії
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