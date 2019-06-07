Путін прокоментував, чи планує зустрітися із Зеленським
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відмовлявся від зустрічей зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським – йому просто не робили відповідних пропозицій.
Про це він сказав 7 червня під час засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, підкресливши, що Росія готова співпрацювати з українською владою, пережає "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Медведчук і Бойко знову полетіли в Росію на переговори
А я що, відмовлявся (від зустрічі із Зеленським – 24 канал)? Мені ніхто не пропонував. Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати,
– зазначив Путін.
Він додав, що не привітав Зеленського з обранням президентом України через те, що останній назвав Росію ворогом.
"Ви розумієте, він досі продовжує певну риторику – називає нас ворогами, агресорами. Але він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче додосягти, що він хоче зробити", – сказав керманич Кремля.
Вибір редакції
-
"Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"сьогодні , 16:31
-
Племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з 60-річним бізнесменомсьогодні , 15:08
-
Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до спискусьогодні , 14:11