Путин прокомментировал, планирует ли встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не отказывался от встреч со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским – ему просто не делали соответствующих предложений.
Об этом он сказал 7 июня во время заседания Петербургского международного экономического форума, подчеркнув, что Россия готова сотрудничать с украинской властью, передает "Интерфакс-Украина".
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А я что, отказывался (от встречи с Зеленским – 24 канал)? Мне никто не предлагал. Мы не отказываемся от контактов, будем работать,
– отметил Путин.
Он добавил, что не поздравил Зеленского с избранием президентом Украины из-за того, что последний назвал Россию врагом.
"Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику – называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет достичь, что он хочет сделать", – сказал глава Кремля.