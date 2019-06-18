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      Меркель стало погано під час зустрічі із Зеленським: відео

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      Меркель погано почувалася під час зустрічі із Зеленським
      Меркель погано почувалася під час зустрічі із Зеленським / Getty Images

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час церемонії привітання президента України Володимира Зеленського погано себе почувала. Усе її тіло сильно тремтіло.

      На відео видно, що Ангела Меркель виглядала так, наче з усіх сил намагалася втриматись на ногах. Температура повітря у Берліні сягала 30 градусів.

      Важливо: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі, – Зеленський

      Володимир Зеленський відвідав Німеччину із офіійним візитом 18 червня. Президент України зустрівся із Меркель у Берліні. Також він провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

      Канцлерка почувалася зле на червоній доріжці під час того, як очікували на звучання гімнів країн. Згодом Меркель пояснила, що їй стало краще.

      З тих пір я випила як мінімум три склянки води. Очевидно, я цього потребувала, і зараз я почуваю себе добре,
      – сказала вона.

      Зазначимо, Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник

      Про що говорили Зеленський із Меркель?Під час зустрічі озвучили дату наступної зустрічі радників лідерів країн нормандського формату – вона відбудеться 12 липня. Меркель також заявила, що схвалює відновлення нормандського формату у рамках Мінського процесу. Окрім того, канцлерка впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні. Зі свого боку, прещидент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з Росії.

      Обговорили збереження транзиту газу через територію України. Володимир Зеленський наголосив, що у цьому – запорука безпеки Європи. Також президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук". Хоча позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" "діаметрально протилежні", переговори між країнами тримають.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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