Меркель стало погано під час зустрічі із Зеленським: відео

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час церемонії привітання президента України Володимира Зеленського погано себе почувала. Усе її тіло сильно тремтіло.

На відео видно, що Ангела Меркель виглядала так, наче з усіх сил намагалася втриматись на ногах. Температура повітря у Берліні сягала 30 градусів.

Важливо: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі, – Зеленський

Володимир Зеленський відвідав Німеччину із офіійним візитом 18 червня. Президент України зустрівся із Меркель у Берліні. Також він провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019

Канцлерка почувалася зле на червоній доріжці під час того, як очікували на звучання гімнів країн. Згодом Меркель пояснила, що їй стало краще.

З тих пір я випила як мінімум три склянки води. Очевидно, я цього потребувала, і зараз я почуваю себе добре,

– сказала вона.

Зазначимо, Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

Про що говорили Зеленський із Меркель?Під час зустрічі озвучили дату наступної зустрічі радників лідерів країн нормандського формату – вона відбудеться 12 липня. Меркель також заявила, що схвалює відновлення нормандського формату у рамках Мінського процесу. Окрім того, канцлерка впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні. Зі свого боку, прещидент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з Росії.



Обговорили збереження транзиту газу через територію України. Володимир Зеленський наголосив, що у цьому – запорука безпеки Європи. Також президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук". Хоча позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" "діаметрально протилежні", переговори між країнами тримають.