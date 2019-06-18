Меркель стало погано під час зустрічі із Зеленським: відео
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час церемонії привітання президента України Володимира Зеленського погано себе почувала. Усе її тіло сильно тремтіло.
На відео видно, що Ангела Меркель виглядала так, наче з усіх сил намагалася втриматись на ногах. Температура повітря у Берліні сягала 30 градусів.
Важливо: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі, – Зеленський
Володимир Зеленський відвідав Німеччину із офіійним візитом 18 червня. Президент України зустрівся із Меркель у Берліні. Також він провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле.
Канцлерка почувалася зле на червоній доріжці під час того, як очікували на звучання гімнів країн. Згодом Меркель пояснила, що їй стало краще.
З тих пір я випила як мінімум три склянки води. Очевидно, я цього потребувала, і зараз я почуваю себе добре,
– сказала вона.
Зазначимо, Володимира Зеленського у ході зустрічі супроводжують секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.
Про що говорили Зеленський із Меркель?Під час зустрічі озвучили дату наступної зустрічі радників лідерів країн нормандського формату – вона відбудеться 12 липня. Меркель також заявила, що схвалює відновлення нормандського формату у рамках Мінського процесу. Окрім того, канцлерка впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні. Зі свого боку, прещидент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з Росії.
Обговорили збереження транзиту газу через територію України. Володимир Зеленський наголосив, що у цьому – запорука безпеки Європи. Також президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук". Хоча позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" "діаметрально протилежні", переговори між країнами тримають.