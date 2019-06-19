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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Майбутнє України визначатимуть найближчі 3 місяці, – Волкер

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      Наступні три місяці визначать майбутнє України на 5 років, – Волкер
      Наступні три місяці визначать майбутнє України на 5 років, – Волкер / Getty Images

      Наступні три місяці є критично важливими для майбутнього України – принаймні наступних п’яти років. США та Європа повинні підтримати Президента України Володимира Зеленського, оскільки перед ним стоїть низка серйозних завдань.

      На наступні 5 років в Україні безпосередньо вплинуть результати парламентських виборів, про це під час слухань у Сенаті США заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє ТСН.

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      Визначатиме майбутнє України також те, як Зеленський сформує уряд, чи діятиме незалежно і не підпаде під вплив олігархів.

      Все це дуже критичні речі. І в цей час він має бути певен, що в цьому він має повну підтримку Сполучених Штатів та Європи, 
      – наголосив Волкер.

      Він також зазначив, що Україна зараз у "надзвичайно хиткому становищі". Попри велику підтримку на президентських виборах, Зеленський досі немає крісел у парламенті.

      "Головне завдання, що стоїть перед новим президентом, – конвертувати свою 73-відсоткову підтримку в парламентські крісла, аби дозволити президенту проводити серйозні реформи. Це – політичний виклик, який перед ним стоїть", – додав спецпредставник США.

      Курт Волкер також зазначив, що попередник Зеленського Петро Порошенко теж проводив серйозні реформи. На думку дипломата, за останні чотири роки Україна досягла більше, ніж за попередні двадцять.

      Але вибори показали: українському народу треба ще більше, набагато більше реформ - швидших, рішучіших - і саме це обіцяв президент (Зеленський – 24 канал). Надзвичайно важливо, аби ми підтримали ці принципи і ці реформи,
      – сказав він.

      Водночас американський дипломат пояснив, що перед Зеленським стоять й інші виклики. Зокрема, проблемою є «тіньові структури» – так звані олігархи, що контролюють медіа та багато економічних активів.

      "Для нього буде дуже важко побороти ці структури. Але позбавитися від цієї системи надзвичайно важливо для України, якщо вона хоче порвати зі своїм минулим і скористатися своїми природними ресурсами та людським капіталом", – наголосив Волкер.

      Зазначимо, слухання на тему "П'ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії" відбулися 18 червня у комітеті із закордонних справ Сенату США.  

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини США Курт Волкер Президент України Верховна Рада
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