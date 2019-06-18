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      Слухання щодо України та російського втручання у Сенаті США

      336 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / obozrevatel.com

      У комітеті із закордонних справ Сенату США 18 червня відбудуться слухання на тему "П'ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії".

      Слухання розпочнеться за вашингтонським часом О 14:30, що о 21:30 за Києвом. Про це повідомили на сайті сенатського комітету.

      Читайте також: Що Зеленський скаже Путіну під час зустрічі: зізнання президента

      Свою доповідь розпочне спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Високопосадовець про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

      Після доповіді Волкера сенатори почують також думки колишнього посла США в Україні Джона Гербста, директорки проекту з глобальної демократії та перспективних технологій Інституту Брукінґза Аліни Полякової та представника Heritage Foundation Джеймса Карафано.

      Джон Гербст
      Джон Гербст

      На початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це "ключовим кроком для покращення відносин США та Росії".

      Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, що для припинення війни на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США. Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України.

      За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Україна – Росія Війна на Донбасі Курт Волкер Володимир Зеленський
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