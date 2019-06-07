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      Немає сенсу: Кремль грубо відреагував на пропозицію Зеленського розширити нормандський формат

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      Росія не бачить сенсу розширювати нормандський формат
      Росія не бачить сенсу розширювати нормандський формат / Колаж 24 каналу

      У Росії вважають, що переговори у нормандському форматі – неефективні, нерезультативні, причому винен у цьому, звісно, Київ. Утім, Росія чомусь не бачить сенсу в залученні до процесу врегулювання збройного конфлікту на Сході України США та Великої Британії. Мовляв, у цьому немає сенсу.

      Лише начебто Україна з усіх учасників переговорів у нормандському форматі вважає, що його доцільно розширити. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у п'ятницю, 7 червня, пише ТАСС.

      Читайте також: Росія висунула Україні "умови" для зустрічі Путіна і Зеленського

      "Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату", – сказав Пєсков у відповідь на запитання, як реагує Росія на пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат, запросивши туди США та Велику Британію.

      Що таке нормандський формат? Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна (почалися 6 червня 2014 року). Назвали так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      Далі Пєсков сказав, що "наразі можна констатувати, що сам по собі формат – досить нерезультативний, а причина цього в тому, що Київ не поспішав із виконанням мінських домовленостей". Тож "в умовах такої низької ефективності говорити про розширення навряд чи можливо".

      Пєсков
      Пєсков вкотре звинуватив Україну в недотриманні мінських угод і натякнув, що Росія очікує зміни української позиції

      Водночас прес-секретар російського президента залишив місце для дипломатичного маневру, зазначивши: "З іншого боку, все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ. Але цього ми поки що не знаємо".

      До слова, раніше президент Франції Макрон заявив, що хотів би домовитися про зустріч у нормандському форматі за участю ФРН, Росії та України. Ще ж і надто – готовий її організувати, коли для цього складуться "належні політичні умови".

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      Теги: Новини України Україна – Росія Мінські домовленості Нормандський формат Новини Росії Володимир Зеленський
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