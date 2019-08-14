Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт

Президент Зеленский подписал указ об упрощенном предоставлении иностранцам, в частности россиянам украинского гражданства. Как можно получить гражданство Украины, и какие результаты принесет такой шаг, – далее в материале 24 канала.

Кто может получить гражданство Украины по упрощенной процедуре?

13 августа президент Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.



Среди украинских защитников немало иностранцев и россиян / Фото Getty

Чтобы получить паспорт Украины, россияне должны пройти определенную процедуру. В частности, предоставить:

декларацию об отказе от гражданства РФ;

документ, подтверждающий преследование по политическим убеждениям (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выдана в установленном Кабмином порядке).

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Иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Кабинету министров поручено разработать и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона.

Зеркальный ответ Путину

Как известно, Россия начала выдавать паспорта жителям Крыма и оккупированной части Донбасса по упрощенной процедуре весной этого года. Путин также подписал указ о том, что российское гражданство могут получить жители всего Донбасса.

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Президент Зеленский сразу заявил, что этот шаг России создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса. Президент заметил, что "не советовал бы российской власти зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ". И поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Прежде всего, в России.



Ответ Зеленского на указы Путина об упрощенном гражданстве РФ для украинцев / Фото Getty

По мнению наблюдателей, это зеркальный ответ Путину. Идея об упрощенном предоставлении гражданства Украины иностранцам – участникам АТО имеет смысл. Эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара подчеркивает: это очень меткий и удачный асимметричный ответ Зеленского Путину.

По словам политического эксперта Петра Олещука, указ Зеленского будет иметь эффект, в первую очередь, с точки зрения пропаганды. По его словам, этот закон может поспособствовать обращению россиян за гражданством Украины. Хотя большинство тех, кто имел такое намерение, уже сделали шаги для получения гражданства.

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Российский журналист Аркадий Бабченко считает правильным предоставление гражданства тем, кто принимал или принимает участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Вика Ивлева, Алиса Ганиева. Те, кто годами требуют освобождения политзаключенных Сенцова, крымских татар. Годами выходят на одиночные пикеты, получают штрафы и сроки. Те, кто собирает помощь и отвозит ее морякам в Лефортово. Борис Стомахин, который семь лет сидит и за свою украинскую позицию. Адвокаты моряков. Адвокаты крымских татар. Тут вопросов нет,

– пишет Аркадий Бабченко в Facebook.

А директор по стратегии компании PRhouse Дмитрий Симанский считает, что упрощение предоставления гражданства Украины будет иметь и практическую пользу. Таким образом можно замещать украинцев, выезжающих за границу. Хотя главный позитив – идеологический. Те, кого преследует путинский режим, могут стать дополнительным ресурсом в борьбе против России.

Упрощенное предоставление гражданства имеет определенные риски

По словам сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирева, во-первых, не стоит давать всем без исключения россиянам украинское гражданство. Лучше – вид на жительство или политическое убежище. Украинское гражданство, отмечает эксперт, – высшая степень доверия государства к претенденту.

По каждому отдельному случаю предоставления гражданства должны работать украинские спецслужбы. Давать вывод: не аффилирован ли этот человек с российскими спецслужбами. Потому что немало "жертв" российского политического режима Путина "легендированные". То есть они имеют легенду о преследовании ради переезда в Украину или Европу, где потом будут разворачивать пропагандистскую деятельность против нас,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Петр Олещук отмечает, что претендент должен четко подтвердить, что он является жертвой политических преследований. По его мнению, возможно, нужно выдвигать дополнительные требования для получения гражданства Украины.



ФСБ России может попытаться продвинуть свою агентуру в Украину / Фото Getty

Аркадий Бабченко отмечает: в России есть немало тех, кого якобы политически преследуют, а на самом деле они ненавидят Украину. Например, имперец Владимир Мальцев.

Во-вторых, говорит Снегирев, надо смотреть на криминальное прошлое в России желающих получить гражданство Украины. Потому что могут быть попытки россиян скрыться в Украине от уголовного преследования. Кстати, напоминает эксперт, российскому оппозиционеру Илье Пономареву еще Порошенко предоставил гражданство. Но он так и получил украинский паспорт из-за того, что в России против него открыты уголовные производства. Соответственно, Пономарев не может выйти из российского гражданства.

В-третьих, в условиях войны с РФ этим могут воспользоваться российские спецслужбы для продвижения своей агентуры в Украину под прикрытием жертв преследований, волонтерских организаций, участников АТО.

Как отмечают эксперты, тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, боролся против войны и оккупации, в России остались единицы. При этом, подчеркивает Снегирев, нужно учитывать то, что даже либерально настроенные россияне часто являются носителями имперских настроений.

В условиях войны с Россией важен каждый шаг, направленный на сдерживание агрессора. Предоставление упрощенного гражданства россиянам, воюющим за Украину на разных фронтах, прежде всего важен пропагандистский шаг в информационном пространстве. Вместе с тем при разработке законопроекта об упрощенном гражданстве Украины необходимо учесть все предостережения и риски.