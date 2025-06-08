В интервью ABC News Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится с капитуляцией, передает 24 Канал.

Смотрите также "Хочет сидеть в Кремле до смерти": Зеленский сказал, когда у Путина будет больше шансов победить

Что говорит Зеленский

Президент подчеркнул, что Киев не желал начала войны и не собирается сдаваться Путину. Также украинцы не соглашаются с российскими ультиматумами.

В то же время, Украина хочет завершения войны, и именно поэтому готова к конкретному прекращению огня, которое предлагают США.

Политик уточнил, что рассматривает американскую сторону как гаранта контроля прекращения огня и как посредника.

Владимир Зеленский заметил, что большинство войн заканчивались без доверия друг другу враждующих сторон.

"Если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалось какими-то договоренностями. Для этого нужны быть третьи стороны, которые готовы давить на агрессора", – сказал президент.