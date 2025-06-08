В інтерв'ю ABC News Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на капітуляцію, передає 24 Канал.

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Що каже Зеленський

Президент підкреслив, що Київ не бажав початку війни і не збирається здаватися Путіну. Також українці не погоджуються з російськими ультиматумами.

Водночас Україна хоче завершення війни, і саме тому готова до конкретного припинення вогню, яке пропонують США.

Політик уточнив, що розглядає американську сторону як гарантера контролю припинення вогню, і як посередника.

Володимир Зеленський зауважив, що більшість війн закінчувалися без довіри одне одному ворогуючих сторін. Після можливої мирної угоди подальшій агресії Путіна, на його думку, зможуть запобігти посередники і здоровий глузд сильних країн.

"Якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями. Для цього потрібні бути треті сторони, які готові тиснути на агресора", – сказав президент.