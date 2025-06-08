Деталі передає 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Росія не зможе виграти війну без західних деталей

Зеленський зосередився на тому, що Росія залежна від деталей до зброї, які виробляють на Заході. Без компанії зі США, Китаю, Тайваню, Європи окупанти не змогли би виготовити так багато ракет.

Якщо ж Америка перестане надавати Україні військову допомогу, це збільшить шанси Росії на перемогу. А Україна матиме більше втрат.

Утім, це не означає, що Росія неодмінно виграє.

Путін може перемогти, тільки якщо це буде дуже, дуже довга війна, яка триватиме багато років і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче, оскільки йому потрібні будуть гроші для ведення війни. І він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті,

– сказав Зеленський.

Він додав, що протягом трьох років повномасштабної війни Росія отримувала нафтодолари. Тим часом партнери могли значно раніше запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту.

Президент сказав, що під час останніх масованих атак наша ППО використовувала ЗРК Patriot, хоч цих систем і не достатньо. Від американців залежить, надати нові системи і ракети до них або не надати.

Зеленський навів приклад, коли Трамп вирішив перекинути на Близький Схід 20 тисяч ракет, про які Україна домовилася ще з Байденом. Ішлося про дешеву "особливу" систему, яка могла би допомогти в боротьбі з "Шахедами".

Проте Київ продовжить розвивати власне озброєння. Гарант натякнув, що саме це може стати аргументом під час мирних перемовин.