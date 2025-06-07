Про це 24 Каналу розповів народний депутат Олег Дунда, зауваживши, що не варто покладати великі надії, що Трамп різко продовжить військову допомогу для України. Навряд чи це станеться.

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Є варіант щодо американської зброї

Як зазначив Дунда, президент Володимир Зеленський ще раніше наголошував, що завдання України – домовитися з Трампом, аби Україна могла купляти американську зброю.

Тут не йдеться про грантову підтримку, як за часів Байдена. Важливо, щоб Україна могла обирати ту зброю, яка нам потрібна, і купляти її за європейські кошти. Сюди варто додати постачання інформації від супутників. Зараз перевага багато в чому залежить від того, які у тебе є можливості щодо супутникової інформації,

– сказав Дунда.

Також у Сполучених Штатах зараз є законопроєкт від Ліндсі Грема про 500% мита проти країн, які купують енергоносії в Росії. Однак не варто розраховувати, що його ухвалять в такому вигляді.

Нещодавно були великі мита на китайську продукцію. І вони вдарили по рейтингах республіканців у США. Світовий ринок є взаємопов'язаним. І 500% мита вдарять по пересічному американцю. Тому ніхто за цей законопроєкт у такому вигляді не проголосує,

– підкреслив Дунда.

Додамо, країни НАТО виділять додаткову військову допомогу на 20 мільярдів євро. Таке рішення ухвалили під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі.