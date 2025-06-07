Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Олег Дунда, заметив, что не стоит возлагать большие надежды, что Трамп резко продолжит военную помощь для Украины. Вряд ли это произойдет.

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Есть вариант относительно американского оружия

Как отметил Дунда, президент Владимир Зеленский еще раньше подчеркивал, что задача Украины – договориться с Трампом, чтобы Украина могла покупать американское оружие.

Тут речь не идет о грантовой поддержке, как во времена Байдена. Важно, чтобы Украина могла выбирать то оружие, которое нам нужно, и покупать его за европейские средства. Сюда стоит добавить поставки информации от спутников. Сейчас преимущество во многом зависит от того, какие у тебя есть возможности по спутниковой информации,

– сказал Дунда.

Также в Соединенных Штатах сейчас есть законопроект от Линдси Грэма о 500% пошлины против стран, которые покупают энергоносители в России. Однако не стоит рассчитывать, что его примут в таком виде.

Недавно были большие пошлины на китайскую продукцию. И они ударили по рейтингам республиканцев в США. Мировой рынок является взаимосвязанным. И 500% пошлины ударят по рядовому американцу. Поэтому никто за этот законопроект в таком виде не проголосует,

– подчеркнул Дунда.

Добавим, страны НАТО выделят дополнительную военную помощь на 20 миллиардов евро. Такое решение приняли во время встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.