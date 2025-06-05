На прошлой неделе Гегсет сообщил Конгрессу об этом решении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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США перенаправили ракеты, которые должна была получить Украина, на вооружение себе

Эти боеприпасы применяются для противодействия дронам и критически важны для украинских военных в борьбе с атаками российских беспилотников.

Решение Гегсета было официально доведено до Конгресса США на прошлой неделе. Речь идет о подрывниках ближнего действия, созданных для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Армия США адаптировала их к использованию на истребителях F-15E.

Это вооружение должно было быть передано Украине в рамках помощи, которую еще раньше одобрили во время президентства Джо Байдена. Однако теперь подрывники будут размещены на Ближнем Востоке – в ответ на рост угрозы со стороны Ирана и потенциальное возобновление боев с йеменскими хуситами.

Кроме того, Гегсет дал понять: в дальнейшем значительную часть оборонной поддержки Киева должны обеспечить европейские партнеры, ведь основной фокус оборонной стратегии США смещается в сторону Тихоокеанского региона, который определен как "приоритетный театр военных действий".