Минулого тижня Гегсет повідомив Конгрес про це рішення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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США перенаправили ракети, які мала отримати Україна, на озброєння собі

Ці боєприпаси застосовуються для протидії дронам і критично важливі для українських військових у боротьбі з атаками російських безпілотників.

Рішення Гегсета було офіційно доведене до Конгресу США минулого тижня. Йдеться про підривники ближньої дії, створені для ракет із лазерним наведенням класу земля-повітря. Армія США адаптувала їх до використання на винищувачах F-15E.

Це озброєння мало бути передано Україні в рамках допомоги, яку ще раніше схвалили під час президентства Джо Байдена. Проте тепер підривники будуть розміщені на Близькому Сході – у відповідь на зростання загрози з боку Ірану та потенційне відновлення боїв з єменськими хуситами.

Крім того, Гегсет дав зрозуміти: надалі значну частину оборонної підтримки Києва мають забезпечити європейські партнери, адже основний фокус оборонної стратегії США зміщується в бік Тихоокеанського регіону, який визначено як "пріоритетний театр воєнних дій".