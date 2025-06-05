Кроме этого, на встрече обсудили новый план инвестиций НАТО для обеспечения безопасности в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Новости".

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Что сказал Рютте о помощи Украине

Генсек НАТО отметил, что в этом году страны-члены Альянса уже пообещали предоставить Украине более 20 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности. По его мнению, эта поддержка является ключевой для усиления обороноспособности государства в противостоянии российской агрессии.

Рютте также прокомментировал новый план инвестиций НАТО для обеспечения безопасности в мире и сообщил, что страны Альянса должны довести оборонные расходы до 3,5% ВВП на основные нужды и 1,5% ВВП на инвестиции, связанные с обороной, инфраструктурой и промышленностью.

Кроме этого, как сообщает Новости.LIVE, он рассказал, о чем говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По его словам, они обсудили текущую и долгосрочную поддержку Украины. А также то, как обеспечить прочную и долговременную мирную сделку с Россией, если она будет достигнута.

Напомним, что 4 июня в Брюсселе состоялось 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский принял участие онлайн, тогда как министр обороны Рустем Умеров прибыл в Брюссель. Он выразил надежду на поддержку Киева и подчеркнул стремление Украины к миру.