Министр обороны Германии Борис Писториус, который возглавляет заседание вместе с британским коллегой Джоном Гили, поздравил украинского лидера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс – Украина".

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Что известно о заседании "Рамштайн"

Писториус отметил, что для европейских чиновников является большой честью приветствовать украинского лидера на этой встрече.

Для нас очень важно слышать непосредственно от вас о реалиях и потребностях вашей страны. Эти личные мысли являются незаменимым дополнением к отчетам или брифингов,

– добавил Писториус.

Он также заверил, что союзники "твердо стоят на стороне Украины сейчас и в будущем". А также продолжают поддерживать ее политически, финансово, военно и гуманитарно столько, сколько потребуется.

Отметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании оффлайн. Он выразил надежду на "хорошие объявления" по поддержке Киева и поблагодарил все народы за поддержку.