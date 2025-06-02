По возвращении в Киев он передаст предложения российской стороны, которые она предоставила только сегодня непосредственно во время переговоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра.

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Встреча делегаций Украины и России в Турции

Умеров отметил, что украинская сторона действовала четко и последовательно и передала позиции, сформулированные украинским президентом.

Одна из ключевых – безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства,

– отметил глава Минобороны.

Умеров подчеркнул, что именно поэтому Украина обращается к миру – "нужно давление ради настоящего мира, а не имитации переговоров".

"Наши документы были переданы заранее. Вместо этого "меморандум" от России появился только сегодня – уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны", – отметил он.

Глава оборонного ведомства Украины отметил, что выглядит так, что российская сторона в очередной раз тянет время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий.

Единственный прогресс – освобождение наших людей из плена,

– подчеркнул Умеров.

В частности, есть соответствующие договоренности:

обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных – "всех на всех"

обмен всех солдат в возрасте 18–25 лет – "всех на всех"

возвращение тел павших – 6000 на 6000

Украинская делегация также передала полностью верифицированный список похищенных украинских детей.

"Возвращение хотя бы части – станет гуманитарным актом, если Россия действительно хочет двигаться к миру", – подчеркнул министр обороны.

Кроме этого, наша сторона предложили провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Потому что, как подчеркнул Умеров, "решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения".

Если же и это – попытка затянуть время, то ответ должен быть один: жесткие международные санкции. Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора,

– подчеркнул глава Минобороны.