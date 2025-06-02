Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова во время пресс-конференции после переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

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