Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Міноборони Рустема Умєрова під час пресконференції після переговорів з російською делегацією у Стамбулі.

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Наступна зустріч України та Росії

Рустем Умєров зазначив, що усі ключові питання "можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні", мовиться про зустріч президентів.

"І, можливо, із залученням лідерів інших країн, наприклад, президента США", – додав міністр.

Він також зазначив, що подальша зустріч двох делегацій має сенс тільки, якщо вони готуватимуть зустріч на найвищому рівні.

Ми очікуємо отримати відповідь до 30 – 31 червня,

– підкреслив Умєров.

Умєров наголосив, що Україна давно росіянам казала про те, що ця війна має закінчитися, додавши, що "весь світ нас у цьому підтримує".

"Всім зрозумілі, які мають бути перші кроки, – це припинення вогню і далі підготовка зустрічі лідерів двох країн. Якщо росіяни серйозно ставляться до закінчення війни, то ми готові далі над цим працювати, якщо ні – то міжнародні санкції мають бути нарешті запроваджені", – резюмував глава Міноборони України.