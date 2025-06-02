Он назвал ее "замечательными". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hurriyet.tr.

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Эрдоган высказался о переговорах Украины и России

Реджеп Эрдоган после переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле назвал их "замечательными". Турецкий президент призвал превратить Стамбул в "центр мира".

Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была замечательная встреча,

– сказал лидер Турции.

Согласно его словам, стороны договорились провести новые обмены пленными.

"Мы гордимся. Мое самое большое желание для обеих сторон – чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Трамп также должен приехать. Если они согласятся, я хотел бы собраться с ними на этой встрече и таким образом превратить Стамбул в центр мира", – заявил он.

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Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным хоть даже завтра, о чем заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий. Единственным препятствием этому является позиция российской стороны.