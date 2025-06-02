Такое заявление в понедельник, 2 июня, сделал министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам вторых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, передает 24 Канал.
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Как планируют провести обмен
Рустем Умеров, возглавивший украинскую делегацию во время сегодняшних переговоров, высказался по поводу договоренности с российской стороной об освобождении военнопленных с обеих сторон.
Стороны договорились сосредоточиться на трех категориях в формате "всех на всех": первая – тяжелобольные и тяжелораненые; вторая – молодые солдаты от 18 до 25 лет; третья – тела погибших бойцов в формате "6000 на 6000",
– заявил министр.
Кроме того, по его словам, Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца июня. В то же время он сказал, что россиянам нужно еще неделю, чтобы ответить на документ о прекращении огня.