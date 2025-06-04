Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який очолює засідання разом з британським колегою Джоном Гілі, привітав українського лідера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс - Україна".

Дивіться також Показовий крок: Гегсет не просто так долучився до нового "Рамштайну"

Що відомо про засідання "Рамштайн"

Пісторіус зазначив, що для європейських посадовців є великою честю вітати українського лідера на цій зустрічі.

Для нас дуже важливо чути безпосередньо від вас про реалії та потреби вашої країни. Ці особисті думки є незамінним доповненням до звітів чи брифінгів,

– додав Пісторіус.