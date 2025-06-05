Интересно, что первые средства поражения, которые профинансировали немцы могут поступить в Украину через несколько недель. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что передача Украине Taurus никак не зависит от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

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Дальнобойное оружие для Украины

Олег Катков отметил, что Германия на вооружении имеет очень мало ракет Taurus. Говорится о 150 – 250 боеспособных единиц. Это все, что есть у немцев с дальностью действия 500 километров и с боевой частью 500 килограммов.

Больше нет и других средств также нет. Поэтому все эти дискуссии о передаче Taurus (Украине – 24 Канал) является обороноспособным решением,

– сказал он.

Наше государство может получить малую часть таких ракет, однако для этого необходимо время и много ресурсов. Однако, по словам главного редактора Defence Express, если говорить о короткой перспективе получения оружия, то говорится о дронах "Лютый" и ракетах-дронах "Барс".

Это оружие будет закуплено в Украине и профинансировано. Мы понимаем, что, например, дроны "Лютый" за немецкие средства могут быть готовы немного раньше. Но, очевидно, точно не говорится, что за месяц можно разработать что-то совершенно новое, тем более баллистическую ракету,

– отметил Катков.

К слову, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцом стороны обсуждали тему ракет Taurus, однако договорились не раскрывать публично все детали. Он подчеркнул, что обязался соблюдать конфиденциальность, но работа в этом направлении продолжается. Мерц заявил, что о поддержке Украины и то, что информация о вооружении больше не будет объявляться открыто.