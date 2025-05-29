Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

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Закупка украинских дронов на 400 миллионов евро

По данным издания, Германия в рамках нового пакета помощи в размере 5 миллиардов евро профинансирует производство украинских ударных беспилотников "Барс", Ан-196 "Лютый" и небольших БпЛА типа Flamingo. Эта инициатива обусловлена пустыми складами Бундесвера и других европейских армий, что способствует росту заинтересованности в поддержке украинского производства вооружений.

Украинские беспилотники отличаются большой дальностью полета – до 600 километров у Ан-196 и до 800 километров у дрона "Барс".

В то же время это вызвало дискуссии о целесообразности поставки ВСУ немецких ракет Taurus, которые имеют дальность до 600 километров и значительно большую боевую часть, приспособленную для разрушения бетонных и грунтовых укреплений.

Просьба Украины о финансировании производства дронов подчеркивает важность этого вида вооружения в современной войне.

Ранее сообщалось о прекращении Китаем продажи дронов Mavic для Украины и ЕС, в то время, как поставки в Россию продолжаются. По словам одного из европейских чиновников, Китай увеличил объемы поставок в страну-агрессора.

К слову, страны-члены международной коалиции дронов обязались выделить не менее 2,75 миллиарда евро на закупку беспилотников для Украины до конца 2025 года. Недавно Бельгия и Турция пополнили список стран-участниц коалиции. Теперь она состоит из 20 государств.