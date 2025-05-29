Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Китай помогает России в войне

По словам Владимира Зеленского, китайские дроны Mavic "открыты для россиян, но закрыты для украинцев".

На территории России работают производственные линии, на которых присутствуют китайские представители,

– добавил президент.

Один из европейских чиновников подтвердил, что слова Зеленского соответствуют его собственным оценкам. По его словам, Китай, похоже, также сократил поставки определенных компонентов дронов западным покупателям, в частности магнитов для двигателей, одновременно увеличивая объемы поставок в Россию.

Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, как нам оценивать эти шаги?

– сказал Зеленский.

По словам журналистов, Пекин неоднократно заявлял, что контролирует экспорт товаров двойного назначения, в частности дронов, которые могут быть использованы в военных целях. В МИД Китая отмечали, что страна никогда не предоставляла ни одной стороне летального оружия и строго контролирует товары двойного назначения.

Летом прошлого года также стало известно, что китайские и российские компании сотрудничают над созданием ударных дронов. США и ЕС уже ввели санкции против нескольких китайских фирм за помощь Москве в производстве беспилотников и поставки критически важных компонентов.

К слову, утром 29 мая Россия атаковала Украину новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Его высота полета может достигать до 9 километров.