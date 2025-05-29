Про "Дань-М" рассказал специалист по радиосвязи "Флеш", передает 24 Канал.

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Что известно о новом типе дронов, которыми атаковали Украину

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу подтвердил использование новых дронов против Украины. О них украинцев предупредили утром в телеграм-канале Воздушных сил.

Как сообщил Сергей Бескрестнов ("Флеш"), утром Россия атаковала новым типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М".

Эти БПЛА были запущены группой из Крыма. "Дань-М" – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую Россия переделала в ударный БПЛА,

– написал он.

Специалист не имеет предположений, зачем Россия сделала эту модификацию. "Флеш" добавил, что в оригинале мишень имеет красный цвет, но в этом случае цвет ее корпуса изменили.

Дрон "Дань-М" / Фото из телеграм-канала "Флеша"

Некоторые характеристики БПЛА "Дань-М":

время полета 25 – 40 минут;

скорость 400 – 750 километров в час;

высота полета до 9 километров.

Напомним, в Воздушном командовании “Юг” сообщили, что 29 мая Россия атаковала Одесскую область неизвестными воздушными целями.