Сообщает 24 Канал со ссылкой на воздушное командование "Юг".

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Что известно о российской атаке на юг

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя средствами воздушного нападения. Их тип сейчас устанавливается.

Две цели уничтожены противовоздушной обороной юга страны, еще одна – локально потеряна в акватории Черного моря,

– говорится в сообщении.

Также утром 29 мая российские войска ударили по Николаевщине баллистической ракетой с территории временно оккупированного Крыма. Вероятно, для атаки враг использовал "Искандер-М".

Кроме того, в течение минувших суток, 28 мая, на юге уничтожили один разведывательный БпЛА Supercam и два ударных дрона "Ланцет".

Напомним, что, по данным The Economist, Россия накопила около 500 баллистических ракет. В издании отмечают, что из-за дефицита систем Patriot украинская ПВО может не справиться с новыми волнами атак.