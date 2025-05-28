Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Латвии.

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Какие обязательства имеют страны-члены коалиции

По словам латвийских офицеров, все страны-члены коалиции взяли на себя обязательства до конца 2025 года выделить не менее 2,75 миллиарда евро на закупку беспилотников и поддержку Сил обороны Украины.

По данным Минобороны Латвии, по состоянию на конец мая государства-члены уже внесли в общий фонд около 180 миллионов евро. Эти средства должны пойти как на централизованные закупки дронов, так и на мероприятия по поддержке Украины на национальном уровне.

"Международная коалиция дронов становится все сильнее – мы сможем поставлять больше дронов в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила в единстве, поэтому присоединение к коалиции новых союзников позволит нам предоставить Украине столь необходимую поддержку в борьбе с агрессором", – резюмировал глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

Напомним, что коалиция дронов была основана в феврале 2024 года года во время 19 встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. К моменту присоединения Норвегии к объединению, которое совместно возглавляют Великобритания и Латвия, в его составе уже находились 17 стран-партнеров, обеспечивающих Украину беспилотниками.