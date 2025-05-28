Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Латвії.

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Які зобов'язання мають країни-члени коаліції

За словами латвійських офіцерів, всі країни-члени коаліції взяли на себе зобов’язання до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 мільярда євро на закупівлю безпілотників і підтримку Сил оборони України.

За даними Міноборони Латвії, станом на кінець травня держави-члени вже внесли до спільного фонду близько 180 мільйонів євро. Ці кошти мають піти як на централізовані закупівлі дронів, так і на заходи з підтримки України на національному рівні.

"Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою – ми зможемо постачати більше дронів в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС і країн НАТО. Наша сила в єдності, тому приєднання до коаліції нових союзників дасть нам змогу надати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором", – резюмував глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс.

Нагадаємо, що коаліція дронів була заснована в лютому 2024 року під час 19 зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. До моменту приєднання Норвегії до об’єднання, яке спільно очолюють Велика Британія та Латвія, у його складі вже перебували 17 країн-партнерів, що забезпечують Україну безпілотниками.