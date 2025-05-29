Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьке видання Die Welt.

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Закупівля українських дронів на 400 мільйонів євро

За даними видання, Німеччина в межах нового пакета допомоги в розмірі 5 мільярдів євро профінансує виробництво українських ударних безпілотників "Барс", Ан-196 "Лютий" та невеликих БпЛА типу Flamingo. Ця ініціатива обумовлена порожніми складами Бундесверу та інших європейських армій, що сприяє зростанню зацікавленості у підтримці українського виробництва озброєнь.

Українські безпілотники вирізняються великою дальністю польоту – до 600 кілометрів у Ан-196 та до 800 кілометрів у дрона "Барс".

Водночас це викликало дискусії щодо доцільності постачання ЗСУ німецьких ракет Taurus, які мають дальність до 600 кілометрів і значно більшу бойову частину, пристосовану для руйнування бетонних і ґрунтових укріплень.

Прохання України про фінансування виробництва дронів підкреслює важливість цього виду озброєння у сучасній війні.

Раніше повідомлялось про припинення Китаєм продажу дронів Mavic для України та ЄС, в той час, як поставки до Росії продовжуються. За словами одного з європейських чиновників, Китай збільшив обсяги постачання до країни-агресора.

До слова, країни-члени міжнародної коаліції дронів зобов'язалися виділити щонайменше 2,75 мільярда євро на закупівлю безпілотників для України до кінця 2025 року. Нещодавно Бельгія та Туреччина поповнили список країн-учасниць коаліції. Тепер вона складається з 20 держав.