Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на питання щодо подібної допомоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF.

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Яку заяву зробив Мерц

У Мерца запитали стосовно надання Taurus Україні Німецький канцлер підтвердив, що поставки вищезгаданого озброєння можливі, проте жодних конкретних деталей з цього приводу він не вказав.

Звичайно, це в межах можливого,

– заявив він.

За його словами, попри це, для використання у війні таких систем озброєння необхідний тривалий період навчання, у цьому випадку потрібне навчання щодо Taurus для українських солдатів.

Крім того, Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина тісно координує дії зі своїми європейськими партнерами з цього питання, деякі з яких вже поставили Україні крилаті ракети далекого радіуса дії.

До слова, днями Clash Report повідомило, що Україна, ймовірно, отримає крилаті ракети Taurus на тлі масованих обстрілів, про це нібито свідчила заява Мерца. Очікується, що Берлін передасть від 100 до 150 ракет.