Ідеться про надання Києву озброєння без обмежень на далекобійність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

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Чим невдоволена Вагенкнехт

"Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, в майбутньому ракети Taurus – вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", – заявила діячка.

За її словами, уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні, оскільки спершу вони засекретили поставки, а потім зняли обмеження на далекобійність. На її думку, це має сенс тільки в тому випадку, якщо це планують або вже сталося.

Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus,

– заявила Сара Вагенкнехт.

Також вона вважає, що населення повинно мати можливість встановити межі для федерального уряду в його політиці стосовно України, бо в інакшому випадку потім усі "прокинуться в умовах ядерної війни".

До слова, раніше Фрідріх Мерц заявив, що Британія, Франція, Німеччина та США більше не обмежують дальність дії зброї, яку постачають Україні, що відкриває Києву можливість завдавати ударів по військових об'єктах у Росії.