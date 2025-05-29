Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о подобной помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

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Какое заявление сделал Мерц

У Мерца спросили о предоставлении Taurus Украине Немецкий канцлер подтвердил, что поставки вышеупомянутого вооружения возможны, однако никаких конкретных деталей по этому поводу он не указал.

Конечно, это в пределах возможного,

– заявил он.

По его словам, несмотря на это, для использования в войне таких систем вооружения необходим длительный период обучения, в этом случае требуется обучение по Taurus для украинских солдат.

Кроме того, Фридрих Мерц отметил, что Германия тесно координирует действия со своими европейскими партнерами по этому вопросу, некоторые из которых уже поставили Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

К слову, на днях Clash Report сообщило, что Украина, вероятно, получит крылатые ракеты Taurus на фоне массированных обстрелов, об этом якобы свидетельствовало заявление Мерца. Ожидается, что Берлин передаст от 100 до 150 ракет.