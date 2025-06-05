Цікаво, що перші засоби ураження, які профінансували німці, можуть надійти до України за кілька тижнів. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що передача Україні Taurus ніяк не залежить від позиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Далекобійна зброя для України

Олег Катков зауважив, що Німеччина на озброєнні має дуже мало ракет Taurus. Мовиться про 150 – 250 боєздатних одиниць. Це все, що є у німців із дальністю дії 500 кілометрів та із бойовою частиною 500 кілограмів.

Більше немає й інших засобів також немає. Тому всі ці дискусії щодо передачі Taurus (Україні – 24 Канал) є обороноздатним рішенням,

– сказав він.

Наша держава може отримати малу частину таких ракет, проте для цього необхідний час та багато ресурсів. Проте, за словами головного редактора Defence Express, якщо говорити про коротку перспективу отримання зброї, то мовиться про дрони "Лютий" і ракети-дрони "Барс".

Ця зброя буде закуплена в Україні та профінансована. Ми розуміємо, що, наприклад, дрони "Лютий" за німецькі кошти можуть бути готові трохи раніше. Але, вочевидь, точно не мовиться, що за місяць можна розробити щось абсолютно нове, тим паче балістичну ракету,

– зазначив Катков.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сторони обговорювали тему ракет Taurus, проте домовилися не розкривати публічно всі деталі. Він підкреслив, що зобов'язався дотримуватися конфіденційності, але робота в цьому напрямку триває. Мерц заявив, що про підтримку України та те, що інформація про озброєння більше не буде оголошуватись відкрито.