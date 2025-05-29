Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины в интервью немецкому телеканалу RTL.

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Что известно о передаче Taurus Украине

Владимир Зеленский отметил, что определенную информацию о ракетах Taurus украинский и немецкий политики договорились оставить секретной.

Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали с канцлером в двух разговорах,

– рассказал украинский лидер.

Он заверил, что политики работают в этом направлении, но пока невозможно предоставить больше деталей. Зеленский подчеркнул, что пообещал это канцлеру и придерживается своего слова.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что поставки вышеупомянутого вооружения возможны, но никаких конкретных деталей по этому поводу он не указал. По его словам, Германия координирует действия со своими европейскими партнерами по этому вопросу, некоторые из которых уже поставили Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Какой будет военная помощь Германии

Федеральный канцлер Германии заявлял, что дискуссии о передаче оружия Украине засекретят, но страна будет продолжать помогать Киеву.

"Мы поддерживаем Украину в военном плане в той мере, в какой мы можем и несем за это ответственность. И мы делаем это для того, чтобы положить конец этой войне", – подчеркнул Мерц. По его словам, в будущем дискуссии по поводу конкретных поставок вооружений Киеву не будут обсуждать публично.

В Clash Report написали, что Украина, по всей вероятности, получит немецкие крылатые ракеты Taurus. Там отметили, что заявление Мерца о необходимости снабжения Украины дальнобойным оружием свидетельствует о том, что Киев, с большой вероятностью, получит долгожданные крылатые ракеты.