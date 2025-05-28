15:21, 28 мая

"Но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно", – заявил Зеленский.

По его мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение, как отметил Владимир Зеленский, за партнерами.