Оба лидера произнесли ряд заявлений. Главные тезисы Фридриха Мерца и Владимира Зеленского – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский прибыл в Германию и встретился с Мерцом: видео официальной церемонии
Какие заявления прозвучали на пресс-конференции
Украина получила сигналы от партнеров относительно участия на саммите НАТО
"Но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно какое участие и какой результат участия для Украины в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно", – заявил Зеленский.
По его мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение, как отметил Владимир Зеленский, за партнерами.
Зеленский сообщил о важных договоренностях с Германией по ПВО
Сейчас есть очень важные для нас договоренности с Германией по ПВО. Германия постоянно нас поддерживает и ракетами для ПВО,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, Германия уже много сделала для укрепления украинской ПВО и наших Сил обороны.
Фридрих Мерц рассказал, предоставят ли Taurus для Украины
Сегодня во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между нашими министрами обороны. Речь идет о тесном сотрудничестве о производстве дальнобойного оружия,
– ответил он.
Фридрих Мерц заявил, что не будет говорить о деталях публично. Прежде всего главное заботиться, чтобы украинская армия получила все, что ей сегодня нужно.
Мерц заявил, что никто не стремится к миру больше, чем Украина
"Сегодня мы интенсивно обсуждали, как усилить дипломатические усилия для достижения прекращения огня. Ты, Владимир, четко дал понять – никто не хочет мира больше, чем Украина", – заявил немецкий канцлер.
Он констатировал, что Киев еще несколько недель назад выразил готовность к немедленному и полному прекращению огня. Он подчеркнул, что Украина готова следующим шагом провести технические переговоры с Россией.
Зеленский высказался об ожиданиях на "меморандум"
По его словам, мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум".
Что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов,
– заявил украинский президент.
Канцлер сказал, что ограничений на дальнобойность не будет
Министры обороны Украины и Германии планируют 28 мая подписать заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства, так называемого "Long Range Fires".
Не будет ограничений для дальнобойного оружия. Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами украинских территорий. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которая имеет очень мощный потенциал,
– подчеркнул Мерц.
Мерц заявил о дальнейшем давлении на Россию
Мы будем усиливать давление на Россию. Делаем это для того, чтобы ослабить военную машину Москвы. Также делаем это для того, чтобы проложить путь для переговоров,
– подчеркнул Мерц.
Добавил, что говорит от имени Германии. Канцлер заверил, что Берлин сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал.
Украина и Германия проведут межправительственные консультации до конца года
Об этом заявил канцлер ФРГ. Такие переговоры пройдут впервые за много лет. Также Германия будет финансировать "существенно часть" средств на Starlink в Украине
"Война изменила отношения между странами не только на общественном, но и на правительственном уровне. Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять", – заявил Фридрих Мерц.
Мерц заявил, что Москва хочет выиграть время с помощью "меморандума"
На "меморандум" о переговорах, который Путин анонсировал неделю назад, мы все еще ждем,
– заявил Мерц.
Подчеркнул, что массированные воздушные атаки России на Киев на выходных говорят не на языке мира, а на языке агрессивной войны. Канцлер отметил, что это пощечина в лицо всех тех в Украине, Европе и США, кто борется за прекращение огня.