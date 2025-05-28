15:18, 28 травня

Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Німеччина вже багато зробила для зміцнення української ППО та наших Сил оборони.