У Німеччині він зокрема зустрінеться з представниками німецьких компаній. Про це повідомляє 24 Канал.

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Зеленський прибув до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Німеччини. Його з військовими почестями зустріли у Берліні.

Нагадаємо, у Берліні Зеленський повинен зустрітися з канцлером Фрідріхом Мерцом. Візит українського лідера буде присвячений підтримці Німеччини та зусиллям, спрямованим на досягнення припинення вогню.

Після переговорів відбудеться спільний обід, а спільна пресконференція запланована на 13:30 (14:00 за київським часом). Після цього обидві сторони ще зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня у палаці Бельвю Зеленський також зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, Росія анонсувала новий раунд переговорів з Україною. Його деталі оголосять найближчим часом. Водночас Москва вже вимагає, аби Україна прийняла позаблоковий статус та скасувала "дискримінаційні закони".