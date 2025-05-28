Також Росія хоче скасування якихось "дискримінаційних законів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Незабаром оголосять про новий раунд переговорів з Україною

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів України та Росії.

Він додав, що вимога Росії до України прийняти без'ядерний, нейтральний позаблоковий статус повинна бути виконана "при будь-якій формі врегулювання" війни.

Лавро також заявив, що Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" в Україні, як і робила під час першого раунду переговорів.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Кіт Келлог заявив, що мирний план США по Україні з 22 пунктів не подобається ані Україні, ані Росії.

Він заявив, що США отримали від України перелік умов для досягнення миру. Тепер черга за Росією – країна-агресор має надіслати свій меморандум. Тоді США зіставлять обидва документи та проведуть ще одну зустріч.