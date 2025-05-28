Также Россия хочет отмены каких-то "дискриминационных законов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Вскоре объявят о новом раунде переговоров с Украиной

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров Украины и России.

Он добавил, что требование России к Украине принять безъядерный, нейтральный внеблоковый статус должно быть выполнено "при любой форме урегулирования" войны.

Лавро также заявил, что Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" в Украине, как и делала во время первого раунда переговоров.

Напомним, спецпредставитель США в Украине Кит Келлог заявил, что мирный план США по Украине из 22 пунктов не нравится ни Украине, ни России.

Он заявил, что США получили от Украины перечень условий для достижения мира. Теперь очередь за Россией – страна-агрессор должна прислать свой меморандум. Тогда США сопоставят оба документа и проведут еще одну встречу.