Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что за план из 22 пунктов имеет Америка

По мнению Кита Келлога, этот план хороший, потому что не нравится ни одной из сторон.

У нас есть план из 22 пунктов, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план не нравится обеим сторонам,

– убежден чиновник.

Келлог также уверен, что война в Украине завершится переговорами, а Трамп якобы много делает для достижения мира.