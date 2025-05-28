Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час розмови з журналістами. Він прокоментував, коли Україна може очікувати на "меморандум" від Росії та чи готує Київ свої власні пропозиції для переговорів.

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Зеленський розкрив плани України

За його словами, Україна підтримує безумовне припинення вогню та готова вести перемовини у будь-якому форматі і майже в будь-якому цивілізованому місці за участю прямих переговорів або посередництва США, Європи та інших партнерів.

Зеленський нагадав, що під час зустрічі в Стамбулі Росія поставила свої умови, і сторони домовилися про обмін тисячі полонених. Водночас Москва не була готова перейти до припинення вогню, заявивши, що "просто так" цього не зробить. Росія пообіцяла повернутися з певними сигналами та передати "меморандум" із пропозиціями щодо наступних кроків, включно з питанням припинення вогню і можливістю зустрічі на рівні лідерів.

За словами президента, Україна уважно ознайомиться з "меморандумом" і дасть чітку відповідь, наразі додаткових коментарів немає.