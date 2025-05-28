В Германии он в частности встретится с представителями немецких компаний. Об этом сообщает 24 Канал.

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Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Германию. Его с воинскими почестями встретили в Берлине.

Напомним, в Берлине Зеленский должен встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем. Визит украинского лидера будет посвящен поддержке Германии и усилиям, направленным на достижение прекращения огня.

После переговоров состоится совместный обед, а совместная пресс-конференция запланирована на 13:30 (14:00 по киевскому времени). После этого обе стороны еще встретятся с представителями немецких компаний.

Во второй половине дня во дворце Бельвю Зеленский также встретится с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, Россия анонсировала новый раунд переговоров с Украиной. Его детали объявят в ближайшее время. В то же время Москва уже требует, чтобы Украина приняла внеблоковый статус и отменила "дискриминационные законы".