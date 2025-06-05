Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что в ситуации с военной помощью от США нет чего-то конкретно "черного" или "белого". Украина работает над тем, чтобы была возможность покупать или получать оружие от Штатов.

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Будет ли военная помощь от США

Как отметил Подоляк, с одной стороны, решение США перебросить оружие, которое было предназначено для Украины, можно понять. У Штатов свои приоритеты, учитывая угрозу из-за ядерной программы Ирана.

С другой стороны, если США начнут отказываться от согласованных договоренностей, то у них будут серьезные репутационные потери. И такая неуверенная политика уже имеет свои "плоды". К примеру, Европа уже отказывается от некоторых контрактов с американскими производителями оружия. Там ориентируются или на собственное производство, или на другие рынки.

Для меня загадка, как можно одновременно продавать своим производителям оружия концепцию, что "мы будем самыми мощными и влиятельными", но одновременно обнулять репутацию. Не стоит быть поставщиком, который в любой момент может подвести. Работайте с нами. Но мы в любой момент можем отказаться от обязательств, потому что есть что-то приоритетнее,

– сказал Подоляк.

Украине же в этой ситуации нужно и в дальнейшем вести переговоры на разных уровнях. Это не только "Рамштайн", но и двусторонние отношения на уровне Генштаба, Минобороны. Также стоит продолжать работать с частными продавцами оружия из США, которые заинтересованы в соблюдении договоренностей.

Добавим, в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько оружия получит наше государство от партнеров в 2025 году.