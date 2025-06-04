Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посла США при НАТО Мэтью Уитакера, которого цитирует "Радио Свобода".

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США еще не имеют никаких решений о поставках оружия Украине

Украина до сих пор получает от США помощь, которая была согласована прежней администрацией президента. По новым поставкам еще нет даже решений и даже неизвестно, будут ли они. Ведь Трамп делает шаги для завершения войны и хочет, чтобы Украина получала финансовую помощь от Европы.

Зато обмен разведданными и стабильная работа систем Starlink обеспечивается по-прежнему.

Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий. Поэтому никаких решений относительно будущей помощи еще не принято,

– сказал Уитакер.

По словам господина посла, Соединенные Штаты рассчитывают, что Европейский Союз возьмет на себя лидерство в вопросе предоставления Украине "ресурсов и политического капитала", которые нужны для достижения прочного мира.

Напомним, значительную помощь Украине готова оказывать Великобритания. Так в Лондоне говорят об инвестициях в 350 миллионов фунтов для увеличения поставок беспилотников Украине. Также Королевство планирует поставить в ВСУ 140 тысяч артиллерийских снарядов и обучать наших бойцов.

А Германия обещала передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако окончательного решения по такой военной помощи в стране еще не приняли.