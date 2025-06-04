Про це пише 24 Канал з посиланням на посла США при НАТО Метью Вітакера, якого цитує "Радіо Свобода".

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США ще не мають жодних рішень про постачання зброї Україні

Україна досі отримує від США допомогу, яка була погоджена колишньою адміністрацією президента. Щодо нових постачань ще немає навіть рішень та навіть невідомо, чи вони будуть. Адже Трамп робить кроки для завершення війни та хоче, аби Україна отримувала фінансову допомогу від Європи.

Натомість обмін розвідданими та стабільна робота систем Starlink забезпечується як раніше.

Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій. Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги ще не схвалено,

– сказав Вітакер.

За словами пана посла, Сполучені Штати розраховують, що Європейський Союз візьме на себе лідерство в питанні надання Україні "ресурсів і політичного капіталу", які потрібні для досягнення міцного миру.

Нагадаємо, значну допомогу Україні готова надавати Велика Британія. Так у Лондоні говорять про інвестиції в 350 мільйонів фунтів для збільшення постачань безпілотників Україні. Також Королівство планує поставити в ЗСУ 140 тисяч артилерійських снарядів та навчати наших бійців.

А Німеччина обіцяла передати Україні крилаті ракети Taurus. Однак остаточного рішення щодо такої військової допомоги в країні ще не ухвалили.