Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що в ситуації з військовою допомогою від США немає чогось конкретно "чорного" чи "білого". Україна працює над тим, аби була можливість купувати чи отримувати зброю від Штатів.

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Чи буде військова допомога від США

Як наголосив Подоляк, з одного боку, рішення США перекинути зброю, яка була призначена для України, можна зрозуміти. У Штатів свої пріоритети, враховуючи загрозу через ядерну програму Ірану.

З іншого боку, якщо США почнуть відмовлятися від узгоджених домовленостей, то у них будуть серйозні репутаційні втрати. І така непевна політика вже має свої "плоди". До прикладу, Європа вже відмовляється від деяких контрактів з американськими виробниками зброї. Там орієнтуються або на власне виробництво, або на інші ринки.

Для мене загадка, як можна одночасно продавати своїм виробникам зброї концепцію, що "ми будемо найпотужнішими та найвпливовішими", але водночас обнулювати репутацію. Не варто бути постачальником, який в будь-який момент може підвести. Працюйте з нами. Але ми в будь-який момент можемо відмовитися від зобов'язань, бо є щось пріоритетніше,

– сказав Подоляк.

Україні ж у цій ситуації потрібно і надалі вести переговори на різних рівнях. Це не тільки "Рамштайн", але й двосторонні відносини на рівні Генштабу, Міноборони. Також варто продовжувати працювати з приватними продавцями зброї зі США, які зацікавлені у дотриманні домовленостей.

Додамо, у Міністерстві оборони України розповіли, скільки зброї отримає наша держава від партнерів у 2025 році.