Детали передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Украина близка к тому, чтобы заставить Россию остановить войну

Зеленский подчеркнул: до россиян дошло, что Украина способна дать им отпор – и даже на территории России. И Киев продолжит развивать собственные технологии, ведь не всегда можно положиться на партнеров. Например, Трамп перебросил на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных для Украины.

Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить ее. Мы подошли очень близко к этому. Мы это чувствуем. Наша операция "Паутина" внутри России – хоть они и бесятся, они все понимают. Они понимают, что если вот будут такие кейсы с 20 000 ракет и так далее, то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем развивать тогда это направление.