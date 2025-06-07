Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в программе This Week на ABC News.

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Чье оружие использовали в операции "Паутина"

По словам Зеленского, это было его желанием, чтобы в операции "Паутина" не использовали оборудование, которое предоставили союзники Украины.

Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким,

– объяснил президент.

Напомним, что в результате операции СБУ "Паутина" было поражен 41 российский самолет стратегической авиации. Для атаки использовали FPV-дроны, которые тайно доставили к четырем российским аэродромам.

Среди изувеченных воздушных судов россиян – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78. В СБУ отмечают, что значительную часть самолетов уничтожено безвозвратно, еще часть будет восстанавливаться долгими годами.